Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter Zeuge einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Korschenbroich (ots)

Auf einem Parkplatz am Matthias-Hoeren-Platz ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Mittwoch (03.02.), gegen 17:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Offenbar beobachtete ein Zeuge den Vorfall und hinterließ eine Nachricht am beschädigten Auto, jedoch ohne seine Kontaktdaten.

Es soll sich bei dem Zeugen um den 45 bis 50 Jahre alten Fahrer eines dunklen Tesla gehandelt haben, der in Begleitung eines etwa 8 bis 9 jährigen Mädchens war.

Da dieser Zeuge für das inzwischen ermittelnde Verkehrskommissariat von großer Bedeutung ist, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell