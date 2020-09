Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sparschweindieb nach kurzer Flucht gestellt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 24. September, hat die Polizei den 40-jährigen Dieb eines Sparschweins im Ortsteil Giesenkirchen nach kurzer Flucht gestellt.

Gegen 11.30 Uhr ging der Mann in ein Geschäft an der Giesenkirchener Straße und nahm sich die Spardose, die auf einem Verkaufstresen stand. Eine Mitarbeiterin konnte ihn zwar an der Flucht nicht hindern, machte aber ein Foto von ihm.

Polizeibeamte fahndeten im Umkreis nach dem flüchtigen Dieb und fanden ihn schließlich ein paar Straßen weiter. Das geleerte Sparschwein hatte er inzwischen in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Darin hatte sich nach Einschätzung der Mitarbeiterin, die die Polizei verständigt hatte, nur ein einstelliger Geldbetrag befunden.

Den 40-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (jn)

