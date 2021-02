Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Verletzte und Ausfall der Lichzeichanlage nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am 06.02.2021, gegen 18:00 Uhr, kam es in Grevenbroich-Elsen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 23jähriger Mann aus Bergheim mit seinem Ford Mondeo die Rheydter Straße aus Richtung Stadmitte und wollte an der Kreuzung zur L116 diese überqueren. Dabei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem PKW VW Tiguan eines 27jährigen Grevenbroichers, der die L116 aus Richtung Anschlussstelle der BAB 46 in Richtung Gustorf befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und stark beschädigt. Ebenfalls beschädigt wurden 2 Masten der dortigen Lichtzeichenanlage, die daraufhin im gesammten kreuzungsbereich ausfiel. Bis zur Behebung der Störung durch den zuständigen Notdienst und die Straßenmeisterei Grevenbroich erfolgte eine Verkehrsregelung durch die eingesetzten Polizeikräfte. Beide Fahrzeugführer und der Beifahrer des Grevenbroichers wurden zum Teil schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten PKW wurden abgeschleppt. Die Kreuzung musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens kam es dabei zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell