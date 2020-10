Polizei Gütersloh

POL-GT: Ackerschlepper beschädigt Brücke - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Montagabend (12.10., 18.08 Uhr) touchierte ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Ackerschleppers mit der angehangenen landwirtschaftlichen Maschine die Brückenkonstruktion einer Gleisunterführung an der Herzebrocker Straße in Rheda.

Anschließend fuhr der Trecker-Fahrer weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und sah, dass der Fahrer des Schleppers zunächst anhielt und sich den Schaden anschaute. Daraufhin setzte er seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr Wilhelmstraße fort.

Ermittlungen der verständigten Polizeibeamten führten zu einem 50-jährigen Mann aus Langenberg, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss.

