Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup/Lindern/Molbergen - Neue Telefonnummern für die Polizeistationen

Aufgrund technischer Umstellungen werden die Polizeistationen Lastrup, Lindern und Molbergen ab Mittwoch, 09. September 2020, neue Telefonnummern erhalten. Die Polizeistation Lastrup ist zukünftig unter der Rufnummer 04472-932860, die Polizeistation in Lindern unter der Rufnummer 05957-967790 und die Polizeistation in Molbergen unter der Rufnummer 04475-941220 erreichbar.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. September 2020, kam es zwischen 07.40 und 13.11 Uhr auf einem Parkplatz an der Bgm.-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug eine schwarze Mercedes E-Klasse. Diese wurde im Bereich der hinteren, linken Tür beschädigt. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 8. September 2020, kam es um 07.00 Uhr an der Kreuzung der Alten Bundesstraße und des Niedrigen Weges zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg befuhr den Niedrigen Weg und wollte nach links auf die Alte Bundesstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg, die auf der Alten Bundesstraße in Richtung Emstek fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 19-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 8. September 2020, kam es gegen 07.45 Uhr in der Kirchhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg befuhr die Kirchhofstraße in Richtung Löninger Straße und wollte eine vor sich fahrende 14-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg überholen. Diese wechselte plötzlich die Straßenseite, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer kam. Der 60-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell