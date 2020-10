Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Dreister Dieb stiehlt Geldbörse - Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Am 24.10.2020 gegen 13.25 Uhr verstaute die Geschädigte ihre Einkäufe in ihrem silbernen Dacia Dokker und legte hierzu ihre Geldbörse auf den Beifahrersitz. Während sie am Kofferraum hantierte entnahm eine wie folgt beschriebene männliche Person die Geldbörse: ca. 30 Jahre alt, etwa 170cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer blauen Base-Cap, einer langärmligen braunen Jacke und einer dunklen Hose. Nachdem der Täter die Geldbörse entnommen hatte verschwand er im GLOBUS und konnte dort trotz einer intensiven Suche nicht aufgefunden werden. Das Polizeirevier Hockenheim bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise auf die Identität des Täters geben können sich unter der Telefonnummer 06205-28600 zu melden.

