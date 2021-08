Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendlicher prallt mit seinem Motorrad gegen geparktes Auto - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 30.07.2021, gegen 19:45 Uhr, ist ein Jugendlicher mit seinem 125er Motorrad in Wehr gegen ein geparktes Auto geprallt. Der 16-jährige zog sich Verletzungen an der Hand zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Möglicherweise eine nicht richtig montierte Vorderradbremse könnte den Unfall ausgelöst haben. Der Jugendliche war deshalb in einer Kurve zu schnell und stieß gegen einen stehenden Peugeot. Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro dürfte entstanden sein.

