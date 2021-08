POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Brand eines Ladengeschäftes in WT-Tiengen - keine Verletzten - Waldshut-Tiengen: Rauchmelder schlägt Alarm

Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Brand eines Ladengeschäftes in WT-Tiengen - keine Verletzten

Am frühen Montagmorgen, 02.08.2021, hat ein Ladengeschäft in einem Mehrfamilienhaus in WT-Tiengen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Gegen 04:20 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Allen Bewohnern gelang es rechtzeitig, das Haus zu verlassen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten die Geschäftsräume im Erdgeschoss lichterloh. Die Feuerwehr konnte das Brandgeschehen eindämmen und löschen. Durch das Feuer wurde das Ladengeschäft schwer beschädigt, andere Bereiche des Hauses wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Waldshut-Tiengen: Rauchmelder schlägt Alarm

Am Samstagabend, 31.07.2021, hat ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in WT-Tiengen Alarm geschlagen. Die Wohnungsinhaberin selbst verständigte gegen 23:50 Uhr die Rettungskräfte. Die 85-jährige hatte zuvor einen Topf etwas zu lang auf der Herdplatte stehen gelassen, so dass der Rauchmelder anschlug. Nach kurzen Durchlüften war die Wohnung wieder nutzbar. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die aufgelöste Frau. Es entstand kein Sachschaden.

