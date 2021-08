Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der B 500 in Höhe Höchenschwand am Sonntagmittag leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr war ein 95-jähriger Autofahrer aus der Bürgermeister-Huber-Straße auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach links eingebogen. Es kam zur Kollision mit einem dort fahrenden Opel Corsa. Im Opel verletzten sich der 51-jährige Fahrer und seine 27-jährige Mitfahrerin leicht. Beide kam zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Senior und seine Beifahrerin überstanden das Unfallgeschehen unversehrt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz.

