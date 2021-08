Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Zwei verletzte Fahrzeuginsassen sind nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 31.07.2021, gegen 13:45 Uhr, auf der B 317 bei Schopfheim zu beklagen. Ein 45 Jahre alter Mann war mit seinem Auto von der Fahrbahn geraten und mit einer Lärmschutzwand kollidiert. Das Wagen wurde schwer beschädigt, die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen. Während der Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, wurde sein Mitfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. DRK und Feuerwehr waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, außerdem die REGA mit dem Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei zur Säuberung der Fahrbahn. Die Bundesstraße war derweil voll gesperrt. Sachschaden entstand von über 10000 Euro.

