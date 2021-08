Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: VW Polo soll nach Auffahrunfall geflüchtet sein - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Freitag, 30.07.2021, gegen 15:50 Uhr, auf der Brombacher Straße in Lörrach soll ein drittes beteiligtes Fahrzeug, ein VW Polo, geflüchtet sein. Eine 32-jährige Renault-Fahrerin war Höhe Bärenfelser Straße mit einem vorausfahrenden Kia kollidiert, wobei sich die Frau und zwei mitfahrende Kinder leichte Verletzungen zuzogen. Sachschaden von je 2000 Euro entstand an den Fahrzeugen. Wie die Frau aussagte, sei ihr ein anderes Fahrzeug aufgefahren und habe sie auf den davor befindlichen Kia geschoben. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Polo mit Waldshuter Kennzeichen (WT) gehandelt haben. Dieser Fahrer sei, ohne anzuhalten, weitergefahren. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

