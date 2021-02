Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand in Tiefgarage

Trier (ots)

Am Morgen des 13.02.21, 07.00 Uhr, rückte die Feuerwehr Trier zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Luxemburger Straße in Trier-West aus. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass am Gebäude selbst kein Schaden entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Luxemburger Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Nach momentanen Erkenntnissen wird der Schaden auf 10 000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei eingeleitet.

