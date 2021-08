Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach angezeigtem Diebstahl

Freiburg (ots)

Den Diebstahl seiner Tasche am letzten Sonntag, 25.07.2021, in Lörrach hat ein 28-jähriger Mann bei der Polizei angezeigt. Nach seinen Angaben sei er zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr in der Spitalgasse am Boden liegend aufgewacht. Er wies Gedächtnislücken auf. Ein Passant habe ihm geholfen. Wenig später sei auch ein Rettungswagen eingetroffen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. Dort bemerkte er dann, dass seine Einkaufstasche mit Handy, Lebensmitteln und Geldbeutel fehlte. Der helfende Passant soll ein Autofahrer gewesen sein, der möglicherweise auch den Rettungsdienst verständigt hatte. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach zu melden (Kontakt 07621 176-0).

