POL-FR: Zell im Wiesental: Radlader fängt an, zu brennen

Freiburg (ots)

Einen brennenden Radlader wurde der Polizei am Freitag, 30.07.2021, gegen 11.30 Uhr, auf der K 6352 kurz vor Gersbach gemeldet. Ein Mann war mit diesem in Richtung Gersbach unterwegs und bemerkte während der Fahrt einen merkwürdigen Geruch. Er hielt an und schaute nach. Der Radlager ging dabei in Flammen auf. Die Straße war von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Da die Fahrbahn durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, war neben der Straßenmeisterei auch eine Fremdfirma zur Straßenreinigung im Einsatz.

