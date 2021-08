Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Schopfheim: Bauschuttcontainer vor Schulsporthalle brennt - Schopfheim: Unfall mit Roller - ein leicht Verletzter und 8000 Euro Sachschaden

Schopfheim: Bauschuttcontainer vor Schulsporthalle brennt

Laute Knallgeräusche wurden der Polizei in der Nacht zum Montag, 02.08.2021, gegen 03.40 Uhr, an einer Schulsporthalle in der Roggenbachstraße gemeldet. Vor Ort brannte der Inhalt eines Bauschuttcontainers, woraufhin die Feuerwehr Schopfheim mit drei Fahrzeugen und acht Mann anrückte. Das Feuer wurde gelöscht. Der entstandene Sachschaden ist bislang ungeklärt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schopfheim: Unfall mit Roller - ein leicht Verletzter und 8000 Euro Sachschaden

Mit seinem Ford Mondeo befuhr am Sonntag, 01.08.2021, gegen 21.20 Uhr, ein 67 Jahre alte Mann die B 317 von Lörrach kommend in Fahrtrichtung Zell. An der Ausfahrt Schopfheim Mitte beabsichtigte er, die Straße in Richtung Hohe-Flum-Straße/Wiechser Straße zu verlassen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Rollers und bog ab. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 54 Jahre alte Roller-Fahrer leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Neben der Polizei und dem DRK war auf die Feuerwehr Schopfheim mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz.

