Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen

Halstenbek - Polizei sucht Zeugen nach Serie von Sachbeschädigungen

Bad Segeberg (ots)

In den letzten Nächten ist es in Rellingen und Halstenbek zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen, zu der die Polizei nach Zeugen sucht.

Bereits am vergangenen Freitag (09.10.2020), um 00:24 Uhr, beobachteten Zeugen zwei Jugendliche, die in der Halstenbeker Gärtnerstraße das Fenster eines Schaukastens in Höhe der Feuerwehr einwarfen.

Die beiden Jungen flohen anschließend mit Fahrrädern, möglicherweise BMX-Räder, in Richtung Ortsmitte.

Ein Jugendlicher trug eine helle Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Rellingen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13.10.2020) beschädigten Unbekannte vier Autos im Hermann-Löns-Weg und im Appelkamp, indem sie Spiegel abtraten und Scheiben zerstörten.

Mittwochabend (13.10.2020) kam es auch in der Rechterallee und im Pütjenweg zu vier weiteren Sachbeschädigungen an Pkw.

Um 22:30 Uhr meldete ein Zeuge eine Jugendgruppe im Pütjenweg, die Mülltonnen umwerfen sollte.

Zwischen 00:10 und 00:14 Uhr (14.10.2020) kam es neuerlich zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe an der Halstenbeker Feuerwache durch Jugendliche. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei informiert.

Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief bislang ohne Erfolg.

Hier handelte es sich um sechs dunkel gekleidete Jugendliche auf Fahrrädern, die sich über die Gärtnerstraße in Richtung Ortsmitte entfernten.

Das Polizeirevier Rellingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität und weitere Fluchtrichtung der Täter geben können.

Inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 498-0 entgegen.

