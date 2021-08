Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Freiburg (ots)

Am 01.08.21, gegen 02:25 Uhr, kam es in der Bertoldstraße zwischen zwei Personen zu einem lautstarken Streitgespräch. Die beiden Streithähne konnten durch zufällig vorbeikommende Polizeibeamte getrennt werden. Hierbei wurden sie von einem der beiden Streithähne beleidigt, weshalb bei dieser Person die Personalien festgestellt werden sollten. Bei der folgenden Personalienfeststellung leistete der 19-jährige deutsche Staatsangehörige erheblichen Widerstand, sodass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Beim Transport zum Polizeirevier Freiburg-Nord beleidigte er fortwährend die eingesetzten Polizeibeamten. Aufgrund einer Verletzung an seiner Hand wurde der erheblich alkoholisierte junge Mann von einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Beim Verlassen der Dienststelle beschädigte er zudem noch einen Desinfektionsspender.

