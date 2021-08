Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fahranfänger hatte Glück im Unglück

Freiburg (ots)

Unverletzt überstanden haben am Samstag, 31.07.2021, gegen 20.20 Uhr, ein 18 Jahre alter Mann und sein 19-jähriger Beifahrer einen Unfall am Ortsausgang Lehnacker. In einer leichten, abschüssigen Linkskurve in Richtung Sallneck kam das Auto von der Fahrbahn ab. Es prallte an den dortigen Hang, wurde abgewiesen und kam auf dem Dach zum Liegen. Laut der jungen Männer sei ein Reh über die Fahrbahn gelaufen, welches durch das Ausweichmanöver nicht berührt wurde. Am Toyota Yaris entstand Totalschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

