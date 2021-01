Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche beschädigen Gemeindefahrzeug und flüchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Mittwochabend (20.01., 20.10 Uhr) kam es durch eine Gruppe unbekannter Jugendlicher auf der Straße Laukshof zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeugs des Ordnungsamts der Gemeinde Steinhagen.

Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Ordnungsamts Steinhagen befuhren die Straße Laukshof und bemerkten in Höhe des Kreisverkehrs zur Straße Himmelreich eine Gruppe Jugendlicher. Da ein Verstoß gegen die aktuellen Richtlinien der Coronaschutzverordnung zu vermuten war, sollte eine Personenkontrolle durchgeführt werden. Als die Gemeindemitarbeitenden den als ordnungsbehördliches Fahrzeug erkennbaren Pkw wendeten und zurück zu der Gruppe Jugendlicher fuhren, warf eine Person aus der Gruppe einen Holzstumpf durch die Seitenscheibe der Fondtür des Pkw. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Es soll sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge um sechs Personen im geschätzten Alter von 14 - 18 Jahren gehandelt haben. Die beiden Ordnungsamtsmitarbeitenden blieben unverletzt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu der Gruppe von sechs Jugendlichen machen, die sich am Kreisverkehr Laukshof/ Himmelreich aufgehalten haben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

