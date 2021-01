Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb reißt sich los und flüchtet - 38-jähriger Täter ermittelt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Donnerstagabend (21.01., 17.11 Uhr) kam es in einem Lebensmittelmarkt an der Kirchstraße, im Ortsteil Bokel, zu einem Ladendiebstahl, bei welchem der Täter zunächst flüchten konnte.

Ein bis dahin unbekannter Mann steckte sich, kurz nachdem er den Markt betreten hatte, vier Flaschen Alkoholika in seine Jacke. Bei dem Versuch das Geschäft zu verlassen, wurde der Dieb von einer Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten. Durch einen Stoß gegen die Zeugin konnte der Mann sich losreißen und flüchtete in der Folge auf einem Fahrrad in Richtung Bokeler Kirche. Die Zeugin blieb unverletzt.

Aufgrund einer guten Beschreibung des Ladendiebes konnten Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh einen 38-jährigen Mann aus Rietberg als Tatverdächtigen ermitteln. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

