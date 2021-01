Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter entreißt Passantin Einkaufskorb samt Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochabend (20.01., 17.20 Uhr) entriss ein bislang unbekannter Täter einer Frau im Stadtgebiet Wiedenbrück einen Einkaufskorb samt Geldbörse und flüchtete.

Eine 69-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück passierte zu Fuß einen Durchgang an der Wasserstraße, in Richtung Drostenweg. In der Passage, zwischen einem Hotel und einer Gastronomie, wurde die Frau von einem unbekannten Mann unvermittelt von hinten gestoßen und stürzte. Der Täter entwendete daraufhin den Einkaufskorb der 69-Jährigen und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Wasserstraße. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Vermutlich junger Mann, dunkel gekleidet. Zudem führte der Unbekannte ein Fahrrad mit sich.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen schwarzen Einkaufskorb der Marke Reisenthel. Im Korb befanden sich zuvor eingekaufte Lebensmittel sowie eine braune Ledergeldbörse.

Die Polizei Gütersloh bittet um Zeugenhinweise. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Wasserstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

