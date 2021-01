Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Halle - Fahrradfahrerin und Autofahrerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Dienstagmittag (19.01., 12.15 Uhr) kam es auf der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 34-jährige Honda-Fahrerin beabsichtigte rückwärts in einer Hofeinfahrt zu wenden. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Fahrradfahrerin, welche auf der Moltkestraße in Richtung Mönchstraße entlang fuhr. Die Fahrradfahrerin trug keinen Schutzhelm und stieß zunächst mit dem Kopf gegen die Seite des Autos. Anschließend fiel sie zu Boden. Leicht verletzt wurde die 17-jährige Jugendliche aus Halle in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ebenso wurde die Autofahrerin aus Halle vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1300 Euro.

