Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Diebstähle aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20.01. - 21.01.) kam es in beiden Ortsteilen der Doppelstadt zu drei Diebstählen aus Pkw.

Bislang unbekannte Täter nutzten an den drei Tatorten die Gelegenheit und öffneten derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverschlossene Pkw. Die drei Fahrzeuge waren an den Straßen Siechenstraße in Wiedenbrück und am Erlenweg in Rheda vor den Wohnhäusern abgestellt. Lediglich in einem Pkw wurden die Täter fündig und nahmen eine geringe Menge Bargeld mit.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell