Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Nach Festnahme eines Kfz-Diebs: Serie von Audi-Diebstählen geklärt

Willich:Willich: (ots)

Am 21.September war uns Dank eines aufmerksamen Anwohners die Festnahme eines 21-jährigen Niederländers in Willich gelungen. Der junge Mann war bei der Fahndung ins Netz gegangen. Er hatte, so der Vorwurf, zuvor versucht, einen auf der Büdericher Straße abgestellten Audi SQ 5 zu stehlen. Der Beschuldigte sitzt seitdem in Untersuchungshaft Wir hatten in unserer Meldung 846 am 22.9. über den Fall berichtet. Nach intensiven und akribischen Ermittlungen der dafür eigens eingesetzten Ermittlungskommission beim KK Ost ist es der Kriminalpolizei gelungen, dem Verdächtigen bislang weitere acht Diebstähle bzw. Diebstahlsversuche hochwertiger Audis zur Last zu legen. Die Tatorte liegen in Bonn, Köln, Meerbusch, Brühl, Moers, Eschweiler. Ein weiterer Audi-Diebstahl in Willich auf der Hülsdonkstraße geht ebenfalls auf das Konto des 21-Jährigen. Über diesen Diebstahl und die anschließende Sicherstellung in den Niederlanden hatten wir hatten wir in unserer Meldung 754 berichtet. Die erbeuteten Audis wurden jeweils in die Niederlande gebracht. Die Ermittlungen, die noch andauern, lassen den Schluss zu, dass der 21-jährige als Mitglied einer in den Niederlanden ansässigen Bande tätig war./ah (1077)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell