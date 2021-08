Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizeieinsatz nach Mitteilung über Mann mit Waffen

Freiburg (ots)

Nach einer Mitteilung über einen Mann mit Waffen kam es am Sonntagabend, 01.08.2021, in Lörrach zu einem größeren Polizeieinsatz. Kurz nach 19.00 Uhr hatte eine Frau gemeldet, dass sie einen Mann mit zwei Waffen in der Hand in der Nähe eines Spielplatzes in der Konrad-Adenauer-Straße gesehen habe. Mit starken Polizeikräften wurde der Bereich weiträumig umstellt und durchsucht. Die verdächtige Person konnte nicht ergriffen werden. Sie wird wie folgt beschrieben: dunkel bekleidet mit rot-schwarzem T-Shirt, hatte schwarze Adidas-Tasche oder -beutel auf dem Rücken, soll in jeder Hand eine Waffe gehalten haben. Wem die Person ebenfalls aufgefallen war, soll sich bitte beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, melden.

