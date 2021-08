Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Weil am Rhein: Diebstähle aus geparkten Autos - Weil am Rhein: Fahrraddiebstähle vor dem Rheincenter

Freiburg (ots)

Weil am Rhein: Diebstähle aus geparkten Autos

Am Freitag, 30.07.2021, und am Sonntag, 01.08.2021, sind drei geparkte Fahrzeuge in Haltingen und Friedlingen von Dieben heimgesucht worden. Am Freitag, zwischen 13:00 und 13:20 Uhr, wurde an einem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Haltingen abgestellten Mitsubishi eine Seitenscheibe eingeschlagen. Eine Handtasche und Ledermappe, welche auf dem Rücksitz lagen, wurden entwendet. In Friedlingen wurde etwa zur selben Zeit ein auf dem Parkplatz eines Discounters geparkter Mercedes-Benz aufgebrochen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe zerstört, um aus dem Innenraum einen schwarzen Rucksack stehlen zu können. Ebenfalls einen schwarzen Rucksack war die Beute der Diebe am Sonntagmittag in Haltingen auf dem Parkplatz des Yachtclubs. Entwendet wurde dieser aus einer Mercedes-Benz, der möglicherweise nicht richtig verschlossen war.

Weil am Rhein: Fahrraddiebstähle vor dem Rheincenter

Am Freitag, 30.07.2021, soll es vor dem Rheincenter in Weil am Rhein zu mehreren Fahrraddiebstählen gekommen sein. Bislang wurden bei der Polizei zwei Diebstähle von hochwertigen E-Bikes angezeigt. Eines wurde am Morgen, das zweite am Nachmittag entwendet. Beide waren gesichert. Der Neupreis der Räder lag bei je knapp 3000 Euro. Es sollen noch weitere Fahrräder abhandengekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07621 9797-0).

