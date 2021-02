Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Spaßig gemeinter Mützenklau endet mit Platzwunde und geschwollenem Auge

Unna (ots)

Ein spaßig gemeinter Mützenklau endete für einen 21jährigen Unnaer am frühen Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr mit Schmerzen. In der Fußgängerzone zog der junge Mann nach verbalen Provokationen einem 17jährigem Königsbonrer die Mütze vom Kopf und rannte damit weg. Die zwei Begleiter des 17jährigen nahmen die Verfolgung auf und konnten den Dieb stellen. Bei dem Versuch die Mütze des Freundes zurückzuerobern schlug der Dieb auf seine Verfolger ein. Um die Beute entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, in dessen Folge der Dieb verletzt wurde, die Mütze fallen ließ und davonlief. Die Begleiter konnten mit leichten Blessuren die Mütze an sich nehmen und ihrem Freund übergeben. Der Flüchtende wurde durch die herbeigerufene Polizei mit einer Platzwunde und einem geschwollenen Auge aufgegriffen und gab an, dass alles nur ein Spaß gewesen sei. Den Spßavogel erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell