Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Weil am Rhein: Verkehrsunfall nach mutmaßlicher medizinischer Notlage - Autofahrer schwer verletzt - Efringen-Kirchen: Autofahrer kommt von Autobahn ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil am Rhein: Verkehrsunfall nach mutmaßlicher medizinischer Notlage - Autofahrer schwer verletzt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Notlage hat am Freitag, 30.07.2021, gegen 11:45 Uhr, in Weil am Rhein ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In Friedlingen hatte der 61-jährige Autofahrer zunächst am Fahrbahnrand angehalten, womöglich in Bewusstsein seiner Notlage und wollte aussteigen. Plötzlich setzte sich sein Auto wieder in Bewegung. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab, überfuhr den Bordstein und ein Zaunelement. Auf einer längeren Strecke über Grundstücke und Grünstreifen beschädigte das Auto mehrere Verkehrszeichen, Hecken und einer Laterne, bis das Auto mit einem geparkten Skoda kollidierte und zum Stillstand kam. Mit schweren Verletzungen und schwer einschätzbaren Gesundheitszustand kam der Autofahrer ins Krankenhaus. Andere Personen wurden nicht verletzt. An den Autos dürften Totalschäden entstanden sein. Der Gesamtschaden liegt bei rund 36500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Efringen-Kirchen: Autofahrer kommt von Autobahn ab - leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen hat ein 18-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen Neuenburg und Efringen-Kirchen am Freitagmittag, 30.07.2021, überstanden. Gegen 15:45 Uhr war der junge Mann bei Starkregen und Aquaplaning ins Schleuder gekommen. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Leitplanke, bis es wieder auf der Autobahn zum Stehen kam. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell