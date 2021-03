Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Großenkneten, OT Ahlhorn, LK Oldenburg: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 20.03.2021, gegen 00:45 Uhr kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung einen E-Scooter in der Schubertstraße in Ahlhorn. Bei der Überprüfung können die Beamten feststellen, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Des Weiteren stellen die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bevor der Fahrzeugführer zur Dienststelle verbracht wird, versucht er die mitgeführten Betäubungsmittel unter den Funkstreifenwagen zu entsorgen. Dies bemerken die Beamten und leiten ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Außerdem wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt wird untersagt.

