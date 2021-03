Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham, LK Wesermarsch: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Delmenhorst (ots)

Nordenham, 19.03.2021, 08:00 Uhr und 22:25 Uhr Lloydstraße (Wochenmarkt) und Bremerhavener Straße

Am 19.03.2021 ist es in Nordenham zu Verstößen gegen die geltende Corona-Verordnung gekommen. Gegen 08:00 Uhr konnte auf dem Wochenmarkt in der Lloydstraße durch die Polizei Nordenham ein 41-jähriger Standbetreiber ohne vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt werden. Am Abend des 19.03.2021, gegen 22:25 Uhr, wurden durch die Polizei Nordenham in einer Privatwohnung in der Bremerhavener Straße insgesamt vier Personen aus drei Haushalten angetroffen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

