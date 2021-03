Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham, LK Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Nordenham, 20.03.2021, 08:10 Uhr

Hansingstraße

Am 20.03.2021, gegen 08:10 Uhr, wurde ein schwarzer Citroen in der Hansingsstraße in Nordenham durch die Polizei Nordenham einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 40-jährige Fahrer (aus Nordenham) war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Pkw hatte er sich nach eigenen Angaben von Freunden geliehen. Den Fahrer des Pkw erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell