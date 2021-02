Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss unterwegs

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 12.02.2021, 17.28 Uhr, stieß eine 40-jährige Dülmenerin beim Ausparken ihres Autos gegen eine Gebäudewand eines Lebensmittelgeschäftes in Dülmen, Baumschulenweg. Anschließend entfernte sie sich. Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, die die Dülmerin anhalten und kontrollieren konnten. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durch Polizeibeamte angeordnet, der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An dem betroffenen Gebäude entstand kein Schaden.

