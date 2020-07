Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Geburtstagsfeier in Spornitz aufgrund Coronaverstoßes untersagt und aufgelöst

Spornitz (ots)

Bereits am Donnerstag erlangte die Polizei Kenntnis über eine geplante, als Geburtstagsfeier deklarierte Veranstaltung, die am 25.07. in der Diskothek in Spornitz stattfinden sollte. Durch Recherchen konnte am Freitag einer der Organisatoren der Feier, ein Jugendlicher aus Parchim, bekannt gemacht werden. Da es sich jedoch weder um eine Familienfeier gemäß den Vorgaben der Coronaverordnung handelte noch eine Anmeldung beim Gesundheitsamt vorlag, kam es gegenüber dem "Geburtstagskind" und dem Betreiber zu einer Untersagung. Auf Grund der Kürze der Zeit sammelten sich am Sonnabend, gegen 20 Uhr dennoch zunächst 50 - 60, meist minderjährige Gäste. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte aus den umliegenden Polizeirevieren konnte die Untersagung der Feierlichkeit realisiert und auch der Zustrom weiterer Gäste gestoppt werden. In Anbetracht des andauernden Polizeieinsatzes verließen die noch abwartenden Gäste die Örtlichkeit, ohne dass es zu relevanten Vorfällen kam. Gegen den Veranstalter der Feier und Betreiber der Diskothek wurden Ordnungswidrikeitenanzeigen gefertigt. Dieterich-Hoffmann, Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Parchim

