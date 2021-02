Polizei Coesfeld

POL-COE: Merfeld, Hiddingsel/Hinweise auf Brandursachen

Coesfeld (ots)

Die Polizei konnte zusammen mit einem Brandsachverständigen Hinweise zu den Brandursachen in Merfeld und Hiddingsel vom Mittwoch ermitteln.

Bei dem Feuer in der Merfelder Garage gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Ursache für den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Hiddingsel liegt laut Polizei in einem technischen Defekt.

