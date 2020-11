Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Aggressiver Fahrgast im ICE

Freiburg/OffenburgFreiburg/Offenburg (ots)

Weil ein alkoholisierter Fahrgast gestern Abend durch sein aggressives Verhalten in einem ICE von Freiburg nach Offenburg auffiel, verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Als die Beamten den 36-jährigen Deutschen bei der Ankunft im Bahnhof Offenburg in Empfang nahmen, beleidigte er die Bundespolizisten und wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen fand man bei dem Mann ein verbotenes Einhandmesser, eine geringe Menge Cannabis sowie einen Nothammer, den er mutmaßlich im Zug entwendet hatte. Darüber hinaus ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille, woraufhin der 36-Jährige zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen wurde. Am Morgen wurde er wieder von der Dienststelle entlassen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

