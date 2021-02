Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Riege/Autofahrt endet in Holtwick

Coesfeld (ots)

Für einen 23-jährigen Ahauser endete die Autofahrt am Donnerstag (11.02.21) in Holtwick. Polizisten stoppten den Mann gegen 15.30 Uhr an der Straße "Riege". Ein Drogenvortest war positiv auf Amphetamine. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe. Die Beamten untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

