Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierte Fahrradfahrer stürzt vor Augen der Polizei

Freiburg (ots)

Vor den Augen einer Polizeistreife ist am Sonntag, 01.08.2021, kurz vor 12:00 Uhr, ein alkoholisierter Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung in Weil am Rhein gestürzt. Dabei verletzte sich der 41-jährige im Gesicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Alcomatentest gemacht, der rund 2,5 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell