POL-FR: Todtmoos: Zwei Motorradfahrer stürzen - Schwerverletzter mit Rettungshubschrauber in Klinik

Am Wochenende sind zwei Motorradfahrer bei Todtmoos gestürzt und haben sich verletzt. Am Freitag, 30.07.2021, gegen 11:45 Uhr, hatte eine Motorradgruppe das Wehratal talwärts befahren, als plötzlich das Fehlen eines Mitfahrers bemerkt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 61-jährige alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Felswand geprallt sein. Wegen des Verdachts einer schweren Rückenverletzung erfolgte seine Verlegung in ein Krankenhaus mit dem Rettungshubschrauber. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 3000 Euro. Am Samstag, 31.07.2021, gegen 19:20 Uhr, verlor bei Todtmoos-Weg eine 26-jährige Frau die Kontrolle über ihre Maschine und kam zu Fall. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. Ca. 1000 Euro Sachschaden dürften am Motorrad entstanden sein.

