Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angerempelt und Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 11.08.2021, gegen 13:15 Uhr, stand eine 44-Jährige an einem Kiosk vor dem Klinikum Ludwigshafen in der Bremserstraße als sie von einem hinter ihr stehenden Mann angerempelt wurde. Als sie kurze Zeit später in ihren Rucksack sah, musste sie feststellen, dass ihr Handy gestohlen worden war.

Der unbekannte Mann war etwa 18-20 Jahre alt, circa 1,68-1,70 groß und schlank. Um die untere Kopfhälfte waren die Haare abrasiert, das Deckhaar von oben war etwas lockig darüber hängend. Er trug eine graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe und eine weiße Ballonseidenjacke mit Aufdruck auf den Ärmeln.

Wer Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell