Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wendemanöver mit nachfolgendem Auto kollidiert

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr kam es im Bereich Bergstraße / Lindenstraße zu einem Unfall zwischen einer 53-jährigen BMW-Fahrerin und einem 49-jährigen VW-Fahrer. Die 53-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW auf der Bergstraße in Richtung Weinheim, als sie plötzlich ein Wendemanöver durchführte. Hierzu fuhr sie erst nach rechts in die Lindenstraße ein, um anschließend wieder auf die Bergstraße in Richtung Schriesheim zu gelangen. Bei dem Wendevorgang verunfallte sie mit dem nachfolgenden VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

