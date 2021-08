Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 11.08.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Simson, das mit einer Plane abgedeckt am Straßenrand in der Weißenburger Straße stand. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass ein Nachbar gegen 12:00 Uhr beobachtet hatte, dass ein unbekannter Mann mit einem schwarzen Mercedes mit Anhänger am Straßenrand stand und den abgedeckten Roller auf dem Anhänger fest machte.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte eine normale Statur und war blond (eventuell mit Glatze).

Wer Hinweise auf den Mann oder den Roller geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell