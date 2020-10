Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kassettenband über Radweg gespannt

BocholtBocholt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter spannte am Mittwoch quer über den Radweg der Münsterstraße in Höhe des Königsmühlenwegs das Band einer Audio-Kassette. Der Täter hatte das Band mehrfach zwischen zwei Verkehrsschilder gespannt, so dass für Radfahrer eine Sturzgefahr bestand.

Eine Fußgängerin hatte die Gefahrenstelle gegen 21.30 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten beseitigten die Gefahrenstelle und leiteten ein Strafverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" ein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900 2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell