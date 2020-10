Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Bei Zusammenstoß verletzt

VredenVreden (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.200 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Vreden-Zwillbrock ereignet hat. Ein 36-Jähriger wollte gegen 14.20 Uhr mit seinem Lkw von einem Wirtschaftsweg nach links auf die L608 in Richtung Vreden abbiegen. Dabei stieß der Mann aus Ede (NL) mit dem Wagen eines 87-Jährigen zusammen - er hatte die übergeordnete L608 in Richtung Niederlande befahren. Der Vredener und seine 86-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Vreden, kamen mit leichten Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

