Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Brand im Dachgeschoß

Ludwigshafen (ots)

Am 21.05.21 wurde die Polizei und die Berufsfeuerwehr gegen 11:58 Uhr zu einem Brandfall nach Ludwigshafen - Oggersheim in den Saumgartenweg beordert. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch den Brand das Dachgeschoß in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30000.- Euro geschätzt. Das Haus blieb trotz der Brandeinwirkung bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

