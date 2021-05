Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots)

In der Prälat-Caire-Straße sollte am Donnerstag (20.05.2021, gegen 15 Uhr) der 15-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Jugendliche das Stopp-Signal der Beamten sah, wendete er und versuchte zu flüchten. Bei einem Supermarkt in der Sternstraße konnte der 15-Jährige eingeholt werden. Der E-Scooter war weder versichert noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

