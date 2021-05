Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am 20.05.2021, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der 51-jährige Autofahrer wollte am rechten Fahrbahnrand einparken und fuhr hierzu rückwärts. Die hinter ihm fahrende 36-jährige Straßenbahnfahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr vollständig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein geringer Gesamtschaden von etwa 700 Euro.

Es wurde niemand verletzt.

