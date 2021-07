Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 24-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitagnachmittag ein 24-jähriger somalischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird u.a. gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Er soll am frühen Freitagmorgen bei der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem Rucksack in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend wurde er von mehreren Sicherheitsmitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Als der Beschuldigte nach Eintreffen der Polizeibeamten durchsucht werden sollte, trat er mehrfach in Richtung der Beamten und leistete auch beim Verbringen zum Dienstfahrzeug weiteren Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt.

