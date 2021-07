Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 94-Jähriger durch falsche Polizeibeamte um Bargeld und Wertgegenstände betrogen

Karlsruhe (ots)

Falschen Polizeibeamten händigte am Donnerstagnachmittag ein 94-Jährigen Bargeld und Wertgegenstände aus.

Der Senior ging kurz nach 18.00 Uhr zu seiner Wohnung in der Grünewaldstraße. Vor dem Mehrfamilienhaus traf er auf zwei Männer die er ins Haus lies. An seiner Wohnung im dritten Obergeschoß angekommen traf er wieder auf die beiden Männer. Diese stellten sich als Polizeibeamte vor und zweigten ihm einen "Polizeiausweis" vor.

Mit dem Hinweis, dass Betrüger ohne Probleme in alle Wohnungen des Hauses gelangen könnten, boten sie ihm an, sein Bargeld und seine Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Der 94-Jährige ließ die zwei Täter in die Wohnung und händigte ihnen Wertgegenstände und Bargeld aus.

In einem unbeobachteten Augenblick verließen die Täter die Wohnung. Der Geschädigte meldete sich daraufhin bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Beide Täter wurden als ca. 50 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, schlank mit Dreitagebart beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell