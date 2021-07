Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Unfallflucht zwei Verdächtige festgenommen - Wer ist gefahren?

Bruchsal (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es auf der Bundesstraße 3 zwischen Bruchsal und Untergrombach zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeuginsassen flüchtig gingen. Der bislang unbekannte Fahrzeug-Lenker eines Audi A5 Coupe war gegen 01.15 Uhr auf Höhe des Naturfreundehauses unterwegs als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von seiner Fahrspur abkam. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und ein dort angebrachtes Verkehrszeichen. Das Auto wurde erheblich beschädigt, Trümmerteile verteilten sich über rund 200 Meter. Wie beobachtet werden konnte, schoben sie den Audi kurzerhand auf einen nahegelegenen Parkplatz und gingen dann flüchtig. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bruchsal konnten im Rahmen der Fahndung einen Flüchtigen nahe der Haltestellenunterführung und einen weiteren Verdächtigen in der Bruchsaler Südstadt dingfest machen. Die beiden 22-Jährigen waren deutlich alkoholisiert und wiesen jede Verantwortung von sich - speziell die Fahrereigenschaft. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen, mit kriminaltechnischer Unterstützung, dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07251/7260 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell