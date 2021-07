Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Einen größeren Bargeldbetrag und Elektroartikel erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch am Donnerstag in der Bertholdstrasse in Bretten.

Der oder die Unbekannte durchwühlten sämtliche Räume der im 3. Obergeschoss befindlichen Wohnung. Sie traten im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr die Wohnungstür mit brachialer Gewalt ein und verschafften sich so Zutritt. Entwendet wurden ein hoher Bargeldbetrag und Elektrozubehör im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 entgegen.

